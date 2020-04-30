Жители одного из домов в Мегионе устроили пьяный дебош. Примечательно, что подъезд, где происходило нарушение общественного порядка, был отправлен на карантин. По данным , жители этого дома ..

Жители одного из домов в Мегионе устроили пьяный дебош. Примечательно, что подъезд, где происходило нарушение общественного порядка, был отправлен на карантин.По данным , жители этого дома не соблюдают режим самоизоляции в связи с коронавирусом. Теперь к решению проблемы подключены сотрудники правоохранительных органов, пишет .