Специалисты выяснили, какие фильмы стали наиболее востребованными среди россиян во время карантина. Список возглавили отечественные ленты Отель Белград, Холоп и (НЕ)идеальный мужчина, ..

Специалисты выяснили, какие фильмы стали наиболее востребованными среди россиян во время карантина. Список возглавили отечественные ленты "Отель "Белград", "Холоп" и "(НЕ)идеальный мужчина", сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные опросов сервисов "Работа.ру" и "Окко".В первую тройку самых популярных сериалов вошли "Содержанки", "257 причин, чтобы жить" и "Мир Дикого Запада". В исследовании приняли участие 2 960 россиян из нескольких регионов страны, уточняет "".