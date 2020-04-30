Певица высказалась о скандале, в котором увязли ведущая Регина Тодоренко и ее муж вокалист Влад Топалов. Лолита Милявская считает, что теледива понятия не имеет о проблеме домашнего насилия.

Певица высказалась о скандале, в котором увязли ведущаяРегина Тодоренко и ее муж вокалист Влад Топалов. Лолита Милявская считает, чтотеледива понятия не имеет о проблеме домашнего насилия.Артистка подчеркнула, что не хотела бы присоединяться ктравле Регины и Влада. Тем не менее, Лолита Милявская считает, что звезды всложившейся ситуации ведут себя как подростки.Тодоренко, по словам вокалистки, создает впечатлениечеловека, который никогда не сталкивался с домашним насилием. "То, что онапроизнесла, – это из серии: я верблюда не видел, поэтому его нет", – добавилаМилявская. Лолита не поверила извинениям телеведущей.Также артистка прокомментировалаповедение Влада Топалова.Певец заступался за жену и вел себя крайне несдержанно. "Это невзрослость. Этобыли два подростка, которые попались и потом начали защищаться", – рассудила знаменитость.Певица уверена, что Влад и Регина сейчас растерянны. Сначалаони "выпустили когти", но потом им кто-то объяснил, что так вести себя нельзя –чревато материальными проблемами.5 Мар 2020 в 1:08 PSTПрошлась и по Павлу Прилучному. Ранее супругазнаменитости, Агата Муцениеце, рассказала, что тот поднимал на нее руку. Лолитасчитает, что бьют женщин только "слабые существа".Напомним, не так давно стало известно о новом ухажере ЛолитыМилявской. По слухам, вокалистка встречается бизнесменом, имя которогоскрывает.