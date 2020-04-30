Honor выпускает в России новую линейку смартфонов с ценой от 7 тысяч до 13 тысяч рублей

Представители Honor - суббренда компании Huawei - объявили о старте продаж на российском рынке новых смартфонов бюджетного уровня. В состав линейки вошли три модели: Honor 9C, 9A и 9S. Купить их можно по цене от 7 тысяч до 13 тысяч рублей. Об этом Вестям.Ru сообщили в компании.Honor 9CСтаршая "девятка" - Honor 9C - получила 6,39-дюймовый безрамочный экран с дырой под фронтальную камеру, 8-ядерный чип Kirin 710A и батарею емкостью 4000 мАч. Дисплей смартфона, говорят в Honor, занимает 90% лицевой площади.В основной блок вошли три камеры: основная на 48-мп (f/1,8), 8-мп широкоугольная и 2-мп датчик глубины для создания эффекта размытия заднего плана. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. В России эта модель будет продаваться за 12 990 рублей.Honor 9АHonor 9А тоже оснащен тройной камерой (но с 13-мп основным объективом), а объем его аккумулятора выше - 5000 мАч. Процессор в этом аппарате используется более медленный - Mediatek MT6762R. Также его снабдили 6,3-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом. В России за Honor 9А попросят 10 990 рублей.Honor 9SHonor 9S - это модель начального уровня. В отличие от 9C и 9А, у неё нет NFC-модуля для совершения бесконтактных платежей, только 2 гигабайта оперативной и 32 ГБ встроенной памяти (расширяется microSD-картами объемом до 512 ГБ) и батарея на 3020 мАч. Разрешение его 5,45-дюймового экрана составляет 1440х720 пикселей. Honor 9S поступит в продажу по цене 6 990 рублей.Релиз новинок назначен на 4 мая. Поскольку Huawei утратила право на установку Android, во всех новых устройствах Honor используется собственная оболочка с аналогами приложений Google и магазином AppGallery.