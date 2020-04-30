Тина Канделаки оправдала желание главного редактора радиостанции Эхо Москвы Алексея Венедиктова прикасаться к женским коленям. Она вступилась за журналиста, обвиненного в домогательствах в отношении коллеги Анны Ведуты.

Тина Канделаки оправдала желание главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова прикасаться к женским коленям. Она вступилась за журналиста, обвиненного в домогательствахв отношении коллеги Анны Ведуты.Ведущая и медиаменеджер объяснила поведение мужчины "тактильностью шестидесятников", которая присуща людям его поколения. Свою точку зрения она высказала в своем телеграм-канале.Тина Канделаки напомнила, что домассовой кампании против сексуального насилия и домогательств #MeToo объятия никогда не были причиной для обвинений. Журналистка призналась, что Венедиктов трогал и ее за колени. Более того, однажды он сказал, что ей "не надо отращивать большую задницу".Все это Тина Канделаки не восприняла как особенные знаки внимания или домогательства. Она добавила, что Венедиктов всегда поддерживал молодых и дело именно в его характере, а не в женских прелестях.29 Апр 2020 в 10:58 PDTРанее Анна Ведута рассказала, что в 2012 году Алексей Венедиктов домогался ее в автомобиле. Журналист эти обвинения отрицает и уверяет, что границ приличия не переходил.Напомним, ранее досталось за желание заработать в период пандемии коронавируса в России. Журналистка выпустила свою линейку медицинских масок. Некоторые пользователи Сети посчитали, что ведущая наживается на беде тысяч соотечественников.