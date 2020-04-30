Тина Канделаки оправдала желание главного редактора радиостанции Эхо Москвы Алексея Венедиктова прикасаться к женским коленям. Она вступилась за журналиста, обвиненного в домогательствах
в отношении коллеги Анны Ведуты.
Тина Канделаки оправдала желание главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова прикасаться к женским коленям. Она вступилась за журналиста, обвиненного в домогательствах
в отношении коллеги Анны Ведуты.
Ведущая и медиаменеджер объяснила поведение мужчины "тактильностью шестидесятников", которая присуща людям его поколения. Свою точку зрения она высказала в своем телеграм-канале.
Тина Канделаки напомнила, что до
массовой кампании против сексуального насилия и домогательств #MeToo объятия никогда не были причиной для обвинений. Журналистка призналась, что Венедиктов трогал и ее за колени. Более того, однажды он сказал, что ей "не надо отращивать большую задницу".
Все это Тина Канделаки не восприняла как особенные знаки внимания или домогательства. Она добавила, что Венедиктов всегда поддерживал молодых и дело именно в его характере, а не в женских прелестях.
29 Апр 2020 в 10:58 PDT
Ранее Анна Ведута рассказала, что в 2012 году Алексей Венедиктов домогался ее в автомобиле. Журналист эти обвинения отрицает и уверяет, что границ приличия не переходил.
Напомним, ранее досталось за желание заработать в период пандемии коронавируса в России. Журналистка выпустила свою линейку медицинских масок. Некоторые пользователи Сети посчитали, что ведущая наживается на беде тысяч соотечественников.