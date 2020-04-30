В Сети появилась информация о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин был доставлен в больницу с диагнозом коронавирус. Официального подтверждения этих данных пока не появлялось.

В Сети появилась информация о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин был доставлен в больницу с диагнозом коронавирус. Официального подтверждения этих данных пока не появлялось.По неподтвержденным данным, у главы российского правительства Михаила Мишустина был обнаружен коронавирус. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.О том, в каком состоянии находится Мишустин, не уточняется. По некоторым сведениям, у него зафиксирована температура 39. По информации телеграм-канала Life Shot, диагноз был поставлен после того, как тест на коронавирус дал положительный результат."Говорит Москва" сообщает, что Михаил Мишустин сообщил о своем заболевании Владимиру Путину. Российский лидер поблагодарил премьер-министра за работу и пожелал ему скорейшего выздоровления."Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан", – отметил президент России.Материал дополняется.