В США только за последние сутки коронавирусом заразились более 27 тысяч человек. Но Дональд Трамп не теряет оптимизма, говорит, что коронавирус может просто исчезнуть сам по себе. Правда, не все чиновники согласны с президентом. Некоторые готовятся к новой волне эпидемии.

В США только за последние сутки коронавирусом заразились более 27 тысяч человек. Но Дональд Трамп не теряет оптимизма, говорит, что коронавирус может просто исчезнуть сам по себе. Правда, не все чиновники согласны с президентом. Некоторые готовятся к новой волне эпидемии.До какой степени сейчас опустел Нью-Йорк, заметно даже на снимках из космоса. Все напуганы и сидят по домам. Губернатор штата Эндрю Куомо говорит, что так и должно быть."Мы сейчас следим, с какой скоростью уменьшается рост числа заболевших. Насколько он снизился. Мы не хотим видеть по тысяче новых случаев ежедневно. Мы бы хотели, чтобы это число сократилось на сотни. И смертность ужасная. 330 погибших", — говорит Куомо.Многие спешно развернутые полевые госпитали и в Нью-Йорке, и других штатах стоят пустыми; возможно, сейчас скорость заражения американцев и правда пошла на спад. Но власти явно не ждут скорых улучшений. Как передают местные, Агентство по чрезвычайным ситуациям США сформировало заказ на дополнительные 100 тысяч мешков для человеческих останков. Известное к этому часу число граждан, погибших от коронавируса, немногим более 60 тысяч. Получается, чрезвычайные службы готовятся к новой массовой гибели людей.Администрация запускает амбициозный проект по ускоренному поиску вакцины от COVID-19. Как передает Bloomberg, к работе привлечены фармкомпании, госучреждения и военные. Хотят разработать лекарство от коронавируса меньше чем за год, а в идеале — произвести 300 миллионов доз лекарства уже к январю 2021.Ну а пока этого не произошло, ведется поиск других средств терапии. В частности, в американском Институте исследования аллергии и инфекционных заболеваний установили, что пригодится может препарат от Эболы под названием ремдесивир."Собранные данные показывают, что ремдесивир снижает длительность проявления симптомов с 15 дней до 11", — говорит директор Национального института исследования аллергии и инфекционных заболеваний, США Энтони Фаучи.Ну а Дональд Трамп опять сделал то, за что его не раз уже критиковали: предположил, что может быть, никакие лекарства и не потребуются, потому что... вирус исчезнет сам по себе.- Я хочу вернуться к тому, о чем говорил: очевидно, нам надо подождать, когда вирус уйдет. Он уйдет! И мы вернемся к прежней жизни, да?- Почему вы думаете, что без вакцины вирус уйдет?- Он уйдет. Покинет нас. Уничтожится!Американский президент пока единственный, кто предсказывает коронавирусу такой финал. Как заявляет сам Трамп, он просто соскучился по предвыборным выступлениям перед толпами сторонников."Не могу представить митинг, где занято будет только каждое четвертое кресло, где по шесть кресел останутся пустыми. Это выглядит не хорошо. Так что я надеюсь, мы сможем вернуться к старомодным митингам на 25 тысяч человек, где все сходят с ума от любви к нашей стране".На этой же конференции он вновь повторил, что хочет как можно быстрее перезапустить экономику. Эту инициативу уже поддержал миллиардер Илон Маск. В своем Twitter он написал, что Америку пора освободить, а людям, вынужденно сидящим по домам, вернуть свободу.К постепенной отмене локдауна приступили власти Чили. Там впервые с января возобновят работу торговые центры: посетителей обяжут надевать маски и на входе будут замерять им температуру. Но, кажется, пока это все послабления.В Бразилии, где локдаун введен так и не был, теперь об этом, кажется, жалеют: по числу погибших Бразилия накануне обогнала Китай, рост числа заболевших также не останавливается: их почти 80 тысяч.