Новая знакомая сообщила потерепвшей, что для излечения ее ребенка требуются обряды очистки, снятия проклятий и магической помощи...

Оперативники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы задержали подозреваемую в мошенничестве.В полицию поступило заявление от 44 – летней местной жительницы. Она сообщила о том, что по рекомендации обратилась к женщине, которая якобы являлась целительницей. У заявительницы болеет ребенок, и та обещала помочь в его лечении. Новая знакомая сообщила, что для излечения требуются обряды очистки, снятия проклятий и магической помощи. Также она обещала помочь в продаже дачного дома.Установлено, что потерпевшая несколько раз встречалась со злоумышленницей и после так называемых обрядов передавала ей денежные суммы. Однако помощи заявительница так и не получила. При этом женщина стала писать ей смс-сообщения с требованиями дополнительных перечислений денег. Она объясняла, что ей нужно передавать большую часть средств в храмы, а в случае отказа угрожала тем, что жизненная ситуация заявительницы еще более ухудшится.Поняв, что стала жертвой мошенничества, потерпевшая обратилась в полицию. Общий материальный ущерб составил около 2 млн 300 тыс рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий при передаче денежных средств сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 57-летняя москвичка.Как выяснилось, фигурантка вела в социальных сетях закрытый чат, в который можно попасть после оплаты определенной суммы денежных средств. Как предполагает следствие, на свои сеансы она принимала только по рекомендации от клиентов. Денежные средства получала либо на карту, либо наличными.Следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.Сотрудники УВД по СЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанной, с просьбой звонить по телефону (499) 194-11-25 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56