В Чкаловском районе Екатеринбурга, где ликвидировали троих подозреваемых в подготовке вооруженных нападений, отменили режим контртеррористической операции. Место, где засели предполагаемые боевики, сняли на видео.

В Чкаловском районе Екатеринбурга, где ликвидировали троих подозреваемых в подготовке вооруженных нападений, отменили режим контртеррористической операции. Место, где засели предполагаемые боевики, сняли на видео.Режим КТО на ближайшей окраине Екатеринбурга был введен в 00:30 ночи 30 апреля. Трое бандитов укрылись в небольшом строении на территории коллективного сада и отказались сдаться. В ходе операции они были ликвидированы, о пострадавших среди сотрудников ФСБ не сообщалось.Спустя почти пять часов — в 05:15 — режим КТО был отменен, владельцы окрестных домов смогли вернуться в свои жилища. На месте, как видно на кадрах, до сих пор находятся сотрудники спецслужб кареты скорой помощи, пожарные машины и полицейские.По предварительной версии, убитые бандиты готовили теракты, у них обнаружили взрывчатку, боеприпасы и оружие.