В период с 1 по 11 мая в Орловской области приостановят дистанционное обучение. Об этом во время прямого эфира в Инстаграм сообщил глава региона Андрей Клычков. Решение принято в рамках заседания оперштаба по профилактике распространения COVID-19.

В период с 1 по 11 мая в Орловской области приостановят дистанционное обучение. Об этом во время прямого эфира в "Инстаграм" сообщил глава региона Андрей Клычков. Решение принято в рамках заседания оперштаба по профилактике распространения COVID-19."Таким образом дети смогут спокойно провести это время с родителями, а педагоги – подготовиться, в случае необходимости. Но дистанционный формат обучения будет сохранен. Теперь необходимо согласовать эту паузу в образовательном процессе с Минпросвещения, я направлю им соответствующее письмо. Со своей стороны мы решение приняли", — заявил Андрей Клычков.Кроме того, по словам губернатора, в праздничные дни в детсадах продолжат работать дежурные группы, передает ГТРК "Орел".Напомним, сейчас в Орловской области 498 пациентов с коронавирусом. За прошлые сутки к этому числу добавились еще 38 человек. За весь период выздоровели 67 жителей региона. На карантине в медицинских учреждениях остается 261 человек, у 173 подозревают COVID-19.