Решения о смягчении ограничений во время пандемии будут очень сложными из-за высокого риска второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил к 5 мая подготовить прикидки о поэтапной отмене ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. Это потребует от ответственных лиц взвешенных и согласованных со специалистами действий, заявил Песков в интервью RTVI.Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения. Эта поэтапность — самое сложное решение для всех стран, она для всех стран разная: кто-то идёт более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно, — сказал представитель Кремля.