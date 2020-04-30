Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал митинг в Северной Осетии ярчайшим проявлением несознательности, подчеркнув, что такие действия представляют угрозу для здоровья окружающих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал митинг в Северной Осетии ярчайшим проявлением несознательности, подчеркнув, что такие действия представляют угрозу для здоровья окружающих."Это незаконное выступление, нарушение законодательства. Второе: это действия, которые представляют собой угрозу для здоровья окружающих и которые имеют очень негативные последствия для родных и близких тех людей, которые вышли на этот митинг", — заявил Песков в интервью телеканалу RTVI, комментируя недавнюю акцию во Владикавказе против введенного из-за коронавируса режима самоизоляции."Это ярчайшее проявление несознательности и непонимание той опасности, с которой нам всем приходится в эти дни сталкиваться", — цитирует РИА Новости представителя Кремля.Как ранее в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, сейчас в республике ощущают результаты этого митинга."Сегодня у нас 763 зараженных, три летальных исхода. Мы видим, как ежедневно увеличивается количество инфицированных из-за тех людей, собравшихся тогда на площади, — заявил Вячеслав Битаров. — Мы экстренно ввели вторую больницу. Первоначально мы уполномочили заниматься вопросами лечения больных клиническую больницу скорой помощи, а теперь вынуждены ввести в работу и республиканскую больницу".