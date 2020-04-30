России удалось избежать катастрофического итальянского сценария развития эпидемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду на то, что Россия вышла на плато по коронавирусу.

России удалось избежать катастрофического итальянского сценария развития эпидемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду на то, что Россия вышла на плато по коронавирусу."Сейчас можно сказать, что по итальянскому сценарию мы не пошли", — отметил представитель Кремля в интервью RTVI. И это Россия избежала этого не чудом, а благодаря принятым мерам, подчеркнул Дмитрий Песков.Он объяснил это тем, что вовремя были приняты жесткие решения по самоизоляции, эффективно и быстро удалось нарастить коечный фонд для приема больных.На вопрос, вышла ли Россия на плато заболеваемости, пресс-секретарь президента сказал, что на это "можно робко надеяться; все-таки лучше быть оптимистами", но многое будет зависеть от того, насколько дисциплинированно люди отсидят дома майские праздники.Помимо этого, Дмитрий Песков отметил, что статистика по заболеваемости коронавирусом в России не занижается, хотя отечественные тесты на выявление этой инфекции могут иметь некоторую погрешность, как и системы других стран, сообщает "Интерфакс"."Любой тест имеет определенную степень точности. Но то, что любой тест имеет степень погрешности, и то, что в любом анализе может быть ошибка, это абсолютно очевидно", — сказал он.