Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как россияне будут выходить из режима самоизоляции. Карантин в России будут ослаблять в несколько этапов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как россияне будут выходить из режима самоизоляции. Карантин в России будут ослаблять в несколько этапов.Пресс-секретарь президента России убежден, что в каждой стране снятие режима самоизоляции будет проходить по-своему. Распространение коронавируса в разных государствах проходить по уникальному сценарию.Песков убежден, что любые ограничения должны сниматься поэтапно. "Технологии у всех разные. Кто-то действует осторожно, кто-то принимает решительные шаги", – заявил он.Судя по заявлениям Пескова, карантин в России тоже будет сниматься поэтапно. Дело в том, что в стране сохраняется высокий риск появления второй волны распространения коронавируса. По его словам, прежде чем принимать какие-то решения, нужно провести консультации со специалистами.Напомним, что карантин в России начал действовать в конце марта. В стране был объявлен повсеместный режим самоизоляции.Сначала в стране была объявлена нерабочая неделя. После президент России Владимир Путин заявил, что этот режим будет действовать до 30 апреля.Во время последнего обращения к народу 28 апреля, глава государства сказал, что карантин в России продолжится как минимум до 13 мая. Как писали "Дни.ру", продление режима самоизоляции обусловлена тем, что распространение коронавируса в стране остановить пока не удалось.