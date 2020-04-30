Эдита Пьеха входит в так называемую группу риска по коронавирусу. Артистка жаловалась на плохое самочувствие, а теперь ей стало хуже – поднялась температура.

Эдита Пьеха входит в так называемую группу риска по коронавирусу. Артистка жаловалась на плохое самочувствие, а теперь ей стало хуже – поднялась температура.82-летняя Эдита Пьеха, как и прочие россияне, сидит на карантине из-за пандемии коронавируса. Артистка проводит время в загородном доме в деревне в Ленинградской области. По словам певицы, ее окружают близкие люди. А еще помогают помощники. Поэтому Эдита Пьеха даже не контактирует с внешним миром.Однако журналисты не забывают артистку. Особенно участились звонки, когда появилась информация, будто певица заболела. А сейчас стало известно, что у Эдиты Пьехи поднялась температура, которую оказалось не так легко сбить. Впрочем, сама певица не теряет оптимизма. "Надеюсь, что коронавирус сюда дорогу не найдет,и у меня его просто не может быть", – сказала легендарная исполнительница "Московскому комсомольцу".Эдита Пьеха рассказала, что на связи с медиками. От госпитализации певица отказалась. "Со мной рядом моя семья и мы все ", – выразила надежду 82-летняя артистка, которая с конца марта находится на самоизоляции. Певица входит в группу риска по коронавирусу. Особенно опасна эта зараза для пожилых людей, обремененных хроническими заболеваниями.Ранее единственная дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая сообщила, что ей пришлось приобрести 21 тонну гречки и огромное количество туалетной бумаги. Наследница артистки поступила так для того, чтобы обеспечить не только свою семью, но и сотрудников приюта для собак, которым владеет.В приюте для собак трудится порядка 15 человек, рассказала Илона Броневицкая. Они присматривают за семью животных. Самое необходимое дочь Эдиты Пьехи доставляет сама. Что же касается условий, где проживают люди, то в питомнике есть специально обустроенные для людей комнаты. Там работники могут есть, спать, посещать душ и туалет. Дочь Эдиты Пьехи также отметила, что в месяц на содержание питомника она тратит порядка двух миллионов рублей.