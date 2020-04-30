Эдита Пьеха входит в так называемую группу риска по коронавирусу. Артистка жаловалась на плохое самочувствие, а теперь ей стало хуже – поднялась температура.
Эдита Пьеха входит в так называемую группу риска по коронавирусу. Артистка жаловалась на плохое самочувствие, а теперь ей стало хуже – поднялась температура.
82-летняя Эдита Пьеха, как и прочие россияне, сидит на карантине из-за пандемии коронавируса. Артистка проводит время в загородном доме в деревне в Ленинградской области. По словам певицы, ее окружают близкие люди. А еще помогают помощники. Поэтому Эдита Пьеха даже не контактирует с внешним миром.
Однако журналисты не забывают артистку. Особенно участились звонки, когда появилась информация, будто певица заболела. А сейчас стало известно, что у Эдиты Пьехи поднялась температура, которую оказалось не так легко сбить. Впрочем, сама певица не теряет оптимизма. "Надеюсь, что коронавирус сюда дорогу не найдет,
и у меня его просто не может быть", – сказала легендарная исполнительница "Московскому комсомольцу".
Эдита Пьеха рассказала, что на связи с медиками. От госпитализации певица отказалась. "Со мной рядом моя семья и мы все ", – выразила надежду 82-летняя артистка, которая с конца марта находится на самоизоляции. Певица входит в группу риска по коронавирусу. Особенно опасна эта зараза для пожилых людей, обремененных хроническими заболеваниями.
Ранее единственная дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая сообщила, что ей пришлось приобрести 21 тонну гречки и огромное количество туалетной бумаги. Наследница артистки поступила так для того, чтобы обеспечить не только свою семью, но и сотрудников приюта для собак, которым владеет.
В приюте для собак трудится порядка 15 человек, рассказала Илона Броневицкая. Они присматривают за семью животных. Самое необходимое дочь Эдиты Пьехи доставляет сама. Что же касается условий, где проживают люди, то в питомнике есть специально обустроенные для людей комнаты. Там работники могут есть, спать, посещать душ и туалет. Дочь Эдиты Пьехи также отметила, что в месяц на содержание питомника она тратит порядка двух миллионов рублей.