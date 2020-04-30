Беспрецедентное вмешательство Федеральной резервной системы США спровоцировало бурный рост корпоративного долга: в апреле он достиг $203,4 млрд, что оказалось немногим ниже рекордных показателей марта.

Выпуск корпоративного долга инвестиционного уровня в апреле в США достиг $203,4 млрд, что оказалось немногим ниже рекордных показателей марта, когда по данным Refinitiv показатель достиг $234,7 млрд. Этому способствовало беспрецедентное вмешательство Федеральной резервной системы, направленное на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса.Накануне председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что программы центрального банка помогли восстановить доверие к рынкам и позволили компаниям привлечь больше частного финансирования.Стремясь поддерживать ликвидность рынка, ФРС обязалась покупать облигации инвестиционного уровня, а также выбирать высокодоходные облигации и акции некоторых высокодоходных биржевых фондовых облигаций. И это – в дополнение к более чем $1,2 трлн поддержки, обещанной Министерством финансов малым предприятиям и кредитов для крупных компаний.“Причина, по которой американские компании инвестиционного уровня могут выпускать облигации в таких масштабах, заключается, прежде всего, в том, что ФРС объявила о планах покупки корпоративных облигаций на первичном и вторичном рынках”, — поясняет Ганс Миккельсен из Bank of America.Рынок долговых обязательств инвестиционного уровня является главным бенефициаром мер ФРС по стимулированию экономики. Однако вырос и выпуск высокодоходных долгов. По данным Refinitiv IFR и SIFMA, в апреле их объем составил $29 млрд против $3,5 млрд в марте и $16 млрд годом ранее.При этом такие компании, как SeaWorld и MGM Resorts постарались сделать предложения по облигациям более привлекательными, добавив прибыль, зависящую от получения стимулирующих выплат от властей США. Срочно нуждаясь в деньгах, эти компании подняли планку до 10,5%, чтобы привлечь покупателей. Производитель железной руды Cleveland-Cliffs 15 апреля выпустил облигации с новым на то время условием, согласно которому он может досрочно выкупить 35% долга по цене 103% от основной суммы, если получит кредиты в рамках закона CARES, или любых других связанных с коронавирусом правительственных стимулов.