Пенсинерка сообщила, что неизвестный совершил кражу денежных средств с принадлежащей ей банковской карты...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратилась 85-летняя жительница 8 микрорайона. Она сообщила, что неизвестный совершил кражу денежных средств с принадлежащей ей банковской карты. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний местный мужчина.Установлено, что заявительница ранее утеряла принадлежащую ей банковскую карту в неизвестном месте. Злоумышленник, найдя карту, воспользовался ею в личных целях, а именно совершил покупки в нескольких магазинах Зеленограда.По данному факту следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗелАО