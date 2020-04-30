Злоумышленница, используя служебное положение, в течение одного месяца присваивала себе денежные средства, принадлежащие магазину...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в присвоении и растрате денежных средств.В территориальный отдел полиции обратилась специалист службы безопасности одного из супермаркетов Зеленограда. Женщина сообщила, что сотрудница их магазина, работая в должности менеджера расчетно-кассового узла, совершила хищение денежных средств в размере более 2,5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в 14 микрорайоне Зеленограда задержали подозреваемую - 26-летнюю приезжую. Установлено, что злоумышленница, используя служебное положение, в течение одного месяца присваивала себе денежные средства, принадлежащие магазину, которые впоследствии потратила на личные нужды.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31