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Основа любого видеослота — барабаны, на которых присутствуют символы. Все, что требуется от игрока — их вращать. Совершенно случайным образом различные иконки займут места на экране, и если образуется какая-либо комбинация их — он это будет означать выигрыш. В противном случае придется смириться с проигрышем ставки. В зале вы сможете найти немало эмуляторов.



King of Cards. Джокер по праву считается королем карточной колоды, поскольку управы на него не найти. Он желает вас познакомить со своей многочисленной родней — червями, бубнами, пиками, королями, дамами, девятками и прочими карточными символами.



Операция Ы. Комбинации нужно собирать из баночек хлороформа, горшков, брошюр криминального кодекса и самих сторожей склада. Пора вспомнить сюжет известного советского кинофильма! В качестве бонусов представлены «грабители» — Балбес, Бывалый и Трус.



Pirate 2. Добро пожаловать на настоящее пиратское судно, полное ножей, пушек, ядер, бомб и прочих видов оружия. Вам необходимо собрать из них комбинации. В бонусном раунде предстоит взрывать пороховые бочки в установленном порядке.



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