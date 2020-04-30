Полузащитник Монако, бывший игрок сборной Испании Сеск Фабрегас рассказал, что его 95-летняя прабабушка смогла излечиться от коронавирусной инфекции. Последний тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Полузащитник "Монако", бывший игрок сборной Испании Сеск Фабрегас рассказал, что его 95-летняя прабабушка смогла излечиться от коронавирусной инфекции. Последний тест на COVID-19 оказался отрицательным.В конце марта прабабушка Фабрегаса была госпитализирована в одну из клиник Барселоны с симптомами ОРВИ. Анализы подтвердили инфицирование коронавирусом. Но благодаря медикам пожилая женщина смогла полностью излечиться. Последний тест оказался отрицательным."Моя прабабушка –героиня, Но ее исцеление было бы невозможным без помощи медсестер и врачей, рискующими своими жизнями, чтобы помочь нам в эти сложные времена", — написал на своей странице в соцсети.