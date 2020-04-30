Идея третьей ракетки мира швейцарца Роджера Федерера об объединении Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) была поддержана их главами Андреа Гауденци и Стивом Саймоном.

Идея третьей ракетки мира швейцарца Роджера Федерера об объединении Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) была поддержана их главами Андреа Гауденци и Стивом Саймоном.Федерер ранее предложил слить в единую организацию две ассоциации для того, чтобы преодолеть финансовые трудности, которые вызваны пандемией коронавируса."Недавнее сотрудничество наших организаций только укрепило уверенность в том, что единый вид спорта — это верный способ задействовать максимум нашего потенциала, — заявил Гауденци, которого цитирует ТАСС. — В связи с этим я приветствую подобные идеи от наших игроков. С нетерпением ждем продолжения сотрудничества с WTA".Саймон, в свою очередь, вторил коллеге из ATP: "Я и раньше говорил, что, когда мы будем работать вместе, то сделаем наш спорт лучше. И последние недели лишь подтвердили мою точку зрения".