Промышленное производство в Японии сократилось в марте на 3,7%. Таким образом, результат оказался гораздо лучше консенсус-прогнозов о падении на 5,2%.

Промышленное производство в Японии в марте сократилось на 3,7%. Результат оказался значительно лучше, чем обещали консенсус-прогнозы, согласно которым снижение должно было составить 5,2%. Это, как отмечает Financial Times, говорит о меньшем воздействии на сектор на ранних стадиях пандемии.Издание отмечает, что до апреля Япония не вводила чрезвычайное положение и экономика страны функционировала по большей части в обычном режиме, так что отмеченное падение – результат остановки предприятий в соседнем Китае. Что касается апрельских показателей, то аналитики ожидают, что именно на них отразится и режим ЧП, введенный в ряде регионов Японии, что привело, в частности, к приостановке работы многих автомобильных заводов.Что касается марта, то наиболее заметным снижение стало в секторе производственного оборудования Японии, продающем большую часть своей продукции китайским предприятиям. Падение составило 10,2%. Химический сектор продемонстрировал снижение на 11%. Секторы, завязанные на внутреннем потреблении, напротив, пострадали меньше: снижение на производстве пластмассовых изделий составило 2,6%, а в фармацевтическом секторе — 0,6%