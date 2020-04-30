Китай первым стал жертвой коронавирса, но и первым выходит из кризиса. Данные за апрель показали резкое улучшение ситуации в экономике. Стоит ли верить китайской статистике?

Экономика Китая восстанавливается. Сегодня вышли свежие данные по деловой активности, и они показали рост уже второй месяц подряд, при этом цифры достаточно высокие. Вполне возможно, во II квартале экономика Поднебесной покате положительные темпы роста.Итак, индекс PMI в непроизводственном секторе вырос в апреле до 53,2 пунктов, месяцем ранее показатель бы 52,3 пункта. Таким образом, если верить официальной статистике, экономика КНР демонстрирует оживленное восстановление после карантина.В производственном секторе картина чуть хуже – индекс PMI составил 50,8 пунктов, что чуть ниже ожиданий, однако нахождение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте.В целом же, если оценивать вышедшие данные по каким-то другим косвенным показателям, например, наземные и воздушные перевозки или, что еще более важно, пропускная способность контейнеров в главном порту, то они пока остаются ниже уровней прошлого года.Похоже, сейчас США и Китай снова развернут битву за лидерство в мировой экономике и будут обвинять друг друга в подтасовке статистики. Вряд ли реакция Дональда Трампа на позитивную китайскую статистику заставит себя ждать.Ну а пока есть реакция рынка. На вышедшие данные ростом отреагировали сырьевые товары, в первую очередь, конечно, цены на нефть, которые растут сегодня утром на 17%. Медь дорожает в пределах процента.