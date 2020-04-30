В российские больницы отправят новые партии средств индивидуальной защиты. Это помощь в борьбе с коронавирусом, которую своими силами организует бизнес.

В российские больницы отправят новые партии средств индивидуальной защиты. Это помощь в борьбе с коронавирусом, которую своими силами организует бизнес.Десятки, а то и сотни тонн гуманитарной помощи ежедневно самолетами доставляют в российские аэропорты. Маски, защитные костюмы, перчатки — все самое необходимое. Поддержка не со стороны стран партнеров, а отечественного бизнеса. Сегодня утром во Внуково приземлился очередной спецборт. Это первая партия, организованная холдингом USM известного российского предпринимателя. На борту более полутора миллионов единиц средств индивидуальной защиты."Благодаря тесному взаимодействию с оперативным штабом нам удалось в короткие сроки организовать работу по доставке средств индивидуальной защиты для медиков и волонтеров, которые сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Уже в ближайшее время они поступят в российские медицинские учреждения", — говорит основатель USM Holding Алишер Усманов.Всего прибытия в Москву ожидают еще около 300 тонн груза. Это 25 миллионов единиц специнвентаря.Независимо от профиля компании на помощь медикам предприниматели направляют сотни миллионов рублей. Берут на себя и закупку и доставку. 200 тысяч специальных защитных костюмов для перепрофилированных больниц Москвы и области привезла корпорация АФК "Система". Больше 80 процентов груза отправится в бюджетные медучреждения. Остальное — в частные клиники. Они тоже в усиленном режиме работают с инфицированными пациентами. Перераспределяют мощности и меняют профиль своих центров."Без них мы бы не справились. Нам звонят пациенты, которые предлагают оплатить какие-то средства защиты, дополнительные вещи. Нам присылают еду, крема. Поэтому любая поддержка сейчас — это не только материальные блага, но это и психологическая поддержка, что мы не одни", — говорит президент МЕДСИ Елена Брусилова.Сегодня здесь день и ночь больше полутысячи медиков, реаниматологов, санитаров и других сотрудников помогают больным справиться с инфекцией. Специалистам, в свою очередь, по-своему решили помочь банкиры."Частные клиники не получают господдержку, которая сейчас выделена на доплаты врачам. И мы, как банк "Открытие", компенсируем эту несправедливость для всего медперсонала, делая программу материальных доплат, которая фактически закрепляет тот же уровень вознаграждения, как в госклиниках", — говорит президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.Четкой схемы помощи нет. Поддержка разносторонняя. Одни защищают врачей в стационарах, другие тех, кто госпитализирует пациентов. В Приморье компания по производству консервов, после консультации с китайскими специалистами, привезла в регион не только маски, очки, костюмы и респираторы со сменными фильтрами, но и изоляционные камеры. В них поддерживается отрицательное давление и выброс воздуха происходит через сложный фильтр. Попасть наружу вирус не сможет.Снижение числа новых случаев заболевания — один из главных аспектов борьбы с вирусом. Поэтому защита нужна не только работникам скорой помощи, но и каждому человеку. Купить маску — одноразовую или текстильную — теперь можно не только в аптеке, но и в обычном магазине. Торговые сети стали наращивать их поставки. Крупнейшие представители сегмента даже сформировали запас из почти 30 миллионов масок различных типов."На этой неделе к нам придет пять миллионов масок. Поставщики перестроились, увеличивают мощность. Некоторые предприятия, которые раньше не занимались пошивом масок, теперь занимаются. Например, предприятия, которые занимались пошивом спецодежды, переоборудовали свои цеха и шьют маски. То есть сейчас острого дефицита, да и никакого дефицита уже нет", — комментирует ситуацию руководитель отдела корпоративных коммуникаций сети гипермаркетов "Глобус" Виктория Кутузова.Спецодежда, антисептики, средства предприниматели направляют и на разработку тестов. Продуктовые наборы, бесплатный бензин для сокрой помощи и такси для медиков, ремонт больниц и поставка оборудования. Помощь всесторонняя. И это то, что уже сделано. Но в ближайшие дни ожидаются новые поставки.