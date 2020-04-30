В Благовещенске мужчина, у которого диагностировали COVID-19, самовольно покинул больницу и заразил свою семью. Инфекцию подхватили пять человек, в том числе и новорожденный ребенок. Беглеца ..

В Благовещенске мужчина, у которого диагностировали COVID-19, самовольно покинул больницу и заразил свою семью. Инфекцию подхватили пять человек, в том числе и новорожденный ребенок.Беглеца задержали полицейские и вернули в медицинское учреждение, передает сайт . Грозит ли мужчине наказание за содеянное, пока неизвестно.