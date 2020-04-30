Отсрочка кредитов - это смертный приговор, - такое мнение выразил музыкант, общественный деятель Сергей Шнуров в прямом эфире программы 60 минут на канале Россия 1.

"Отсрочка кредитов — это смертный приговор", — такое мнение выразил музыкант, общественный деятель Сергей Шнуров в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".Накануне Сергей Шнуров и Борис Титов, которые являются членами партии Роста, запустили флешмоб "Хотим работать!".Музыкант пояснил, что они выступают за то, чтобы российское правительство внесло "какие-то ясности" для бизнесменов и людей, которые привыкли работать, предложили меры по поэтапному оживлению бизнеса и выходу из режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса COVID-19.."Для тех, кто создает тот самый валовый продукт нашей экономике, — отметил певец. — нужны четкие правила выхода из карантина и понимание того, как и что мы будем делать дальше".По его словам, партия Роста всегда выступала за поддержку малого и среднего бизнеса, который оказался в "чудовищной" ситуации, и ему грозит катастрофа."Может произойти обвал страны, — считает музыкант. — Мы хотим от власти понимания того, что будет завтра, как мы будем выходить из этой ситуации и какие будут предприняты шаги".По мнению лидера партии, сейчас эти меры "призрачные и туманные". Фракция Роста всегда требовала денег для поддержки "маленького и средненького" бизнеса, который и так "на ладан дышит"."Правительственные меры несколько опаздывают. Уже что-то произошло, а власти только начинают думать, как бы это все разработать", — добавил он.Шнуров считает, что для поддержки бизнеса сейчас нужно списать кредиты."Надо радикально помогать предприятиям малого и среднего бизнеса. Например, обнулить арендную плату и взимание налогов. Но не отсрочить, а обнулить", — подчеркнул артист.