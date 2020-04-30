Популярные сервисы такси страдают из-за пандемии коронавируса - заказы сократились, спрос низкий.

Популярные сервисы такси страдают из-за пандемии коронавируса — заказы сократились, спрос низкий.Uber планирует сократить 20% всех сотрудников, сообщает MarketWatch. Официально пока о сокращениях компания не объявила, но может сделать это в ближайшие недели. Работу могут потерять около 5,4 тысячи сотрудников компании, в том числе около 800 инженеров.Кроме того, стало известно, что из Uber уходит технический директор Тхуан Фам. Он работает в Uber с 2013 года и является руководителем с самым большим стажем работы согласно данным The Information, которая также сообщила о потенциальных увольнениях. Согласно информаторам издания решение об уходе топ-менеджер принял после того, как стало известно о планируемых сокращениях в его инженерном подразделении.Как отмечает Business Insider, за последнее время Uber один за другим покинули несколько топ-менеджеров — технический директор, главный операционный директор, директор по продукту и директор по маркетингу.В начале этого месяца Uber отозвала свой годовой прогноз и предупредила, что чистые убытки будут расти. За последние три месяца акции Uber упали примерно на 19%, но все еще растут на 1,2% в годовом исчислении по сравнению с S&P 500.Главный конкурент Uber, сервис такси Lyft, уже принял решение о сокращении 982 сотрудников в попытке сократить операционные расходы и откорректировать денежные потоки в связи с пандемией COVID-19, сообщает CNBC.По словам Lyft, увольнения затронут 17% от общего числа сотрудников компании. Компания также сократила базовую зарплату для работников. На 30% сократится зарплата для исполнительного руководства, на 20% для вице-президентов и на 10% для всех остальных сотрудников.Lyft сообщила, что ожидает получить от реструктуризации от $28 миллионов до $36 миллионов. Компания сообщила, что это в основном повлияет на результаты во II квартале. Члены совета директоров Lyft также откажутся от 30% денежных компенсаций во II квартале 2020 года.