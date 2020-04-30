Китайская сфера услуг показала в апреле результаты, лучше ожидаемых: показатель активности вырос до 53,2. Сводный индекс PMI вырос по итогам месяца до 53,4.

Сфера услуг Китая в апреле продемонстрировала более сильные, чем ожидалось, признаки восстановления. Национальное бюро статистики КНР сообщило о росте индекса менеджеров по закупкам в непроизводственной сфере страны, являющегося показателем активности в сфере услуг, до 53,2. Результат превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших рост в 52,5 пункта.Рост производственного PMI за этот период был незначительным – 50,8 пунктов. Однако сводный индекс, включающий в себя и производство и услуги, достиг 53,4 пункта по сравнению с мартовскими 53.Однако говорить о бурном восстановлении экономики Китая – преждевременно. Уровень новых экспортных заказов составил 33,5 пункта. То есть спрос на китайские товары в Европе и США явно просел из-за пандемии коронавируса.“Глобальный спрос, вероятно, останется слабым из-за высокого уровня безработицы в основных экономиках”, — говорится в сообщении для инвесторов ING.