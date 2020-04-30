Подмосковье всегда готовится к майским праздникам. В эти весенние дни у нас планируется 3,5 миллионов дачников. Погода будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро. Я лишь хотел попросить каждого из нас не расслабляться и соблюдать все необходимые правила, которые спасают жизнь, — обратился к дачникам в эфире программы 60 минут губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Подмосковье всегда готовится к майским праздникам. В эти весенние дни у нас планируется 3,5 миллионов дачников. Погода будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро. Я лишь хотел попросить каждого из нас не расслабляться и соблюдать все необходимые правила, которые спасают жизнь", — обратился к дачникам в эфире программы "60 минут" губернатор Московской области Андрей Воробьев.По словам губернатора, областная система здравоохранения, как и во всей стране, работает в напряженном режиме: "Мы буквально через день открываем сотни медицинских коек. Два больших комплекса открылись в Солнечногорске, это 700 коек, в Мытищах — 500. Мы развернули большую работу в "Крокус Экспо", где будет полторы тысяч коек. Мы мобилизуем огромные ресурсы".Воробьев также заверил, что постоянно наращивается выпуск масок и респираторов: "Все необходимые лекарства для лечения коронавируса у нас тоже есть. Со всей ответственностью говорю, что СИЗы и медицинское оборудование в области имеются. Для быстрого уточнения диагноза мы закупаем КТ".Кроме того, по словам губернатора, производятся установленные правительством дополнительные выплаты по расширенному списку. В него входят не только врачи и весь медицинский персонал, но и водители, и вспомогательный персонал."Врачи работают и меньше всего думают сейчас о том, сколько получат. А для нарушителей карантина, в частности, "шашлычников" существует Кодекс об административных правонарушениях", — отметил глава региона.Воробьев поблагодарил сознательных жителей Московской области, которые заняли активную позицию и вовремя сигнализируют о нарушениях карантина. Патрульно-постовая служба очень быстро реагирует на их сообщения."У нас были зафиксированы случаи скопления людей в лесу на шашлыках. Но я очень надеюсь, что в предстоящие праздничные дни этого не повторится. Прошу всех, особенно молодежь, все-таки думать головой, а не другим местом", — заключил губернатор Московской области.В Подмосковье за минувшие сутки зафиксировали 686 случаев заболевания, тогда как в Москве за этот период зарегистрировано 2220 новых зараженных. В целом по России число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки составило 5841 в 82 регионах, в том числе выявлено 2624 (44,9%) без клинических проявлений. Таким образом, общее число заболевших в стране приближается к 100 тысячам.