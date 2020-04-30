В шахматном онлайн-супертурнире Magnus Carlsen Invitational подходит к завершению матчи группового этапа. В среду состоялось два матча шестого тура, по итогам которых определились полуфиналисты.

В шахматном онлайн-супертурнире Magnus Carlsen Invitational подходит к завершению матчи группового этапа. В среду состоялось два матча шестого тура, по итогам которых определились полуфиналисты.В одной из виртуальных встреч американец Фабиано Каруана одержал победу над французом Максимом Вашье-Лагравом. Итоговый счет 2,5—1,5 в пользу представителя Штатов. В параллельно проходившем поединке представитель США Хикару Накамура взял верх над китайцем Дином Лижэнем — 3:2.Таблицу турнира возглавляет организатор турнира и действующий чемпион мира Магнус Карлсен, а также все те же Каруана и Накамура, набравшие по 13 очков. Следом с 12 баллами идет Лижэнь. Именно эта четверка и обеспечила себе место в полуфинале турнира.Единственный представитель России Ян Непомнящий потерял шансы на выход в полуфинал, имея в своем активе шесть очков. Он делит 5-6 места с иранцем Алирезой Фируджей, с которым ему в четверг и предстоит сыграть матч шестого тура.