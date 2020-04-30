Календарный график утверждается непосредственно школами

Департамент образования администрации Владимирской области порекомендовал школам досрочно завершить учебный год из-за пандемии коронавируса.В Белом доме предполагают, что для учеников разных классов будут разные сроки завершения учебного года:Для учащихся 1-8 классов – 22 мая (23 мая при шестидневной учебной неделе);Для учащихся 9-11 классов – 29 мая (30 мая при шестидневной учебной неделе).Для школьников, которые в этом году должны сдавать экзамены с 1 по 5 июня предлагается обеспечить проведение консультаций по предметам, выбранным для сдачи: русский и математика для 9-х классов; русский математика и предметы по выбору – для 11-х классов.Отметим, что календарный график утверждается непосредственно школами, поэтому департамент может лишь порекомендовать, как будет лучше.