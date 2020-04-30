Специалисты называют эффективными меры, принимаемые в стране для борьбы с пандемией. Смертность от коронавируса в России по-прежнему одна из самых низких на сто тысяч населения. Тем не менее в регионах ситуация все еще неоднородная. Любое нарушение режима самоизоляции чревато вспышкой заболеваемости.

99 399 — это общее число инфицированных COVIDh-19 в России. По оперативным данным, суточный прирост числа заболевших существенно снизился — почти на 600 по сравнению со вчерашними показателями и составил меньше 6 процентов (5,9 процента). Эпидемиологи считают, что распространение инфекции все еще не вышло на плато. Но, судя по тенденции, ситуация будет переломлена в ближайшие дни. Более 1800 пациентов за минувшие сутки справились с болезнью. Больше 100 спасти не удалось. Специалисты называют эффективными меры, принимаемые в стране для борьбы с пандемией. Смертность от коронавируса в России по-прежнему одна из самых низких на сто тысяч населения. Тем не менее в регионах ситуация все еще неоднородная. Любое нарушение режима самоизоляции чревато вспышкой заболеваемости. О ситуации в Северной Осетии и Воронеже — репортажи наших корреспондентов — Александра Кундухова и Александра Ревунова.Автор: Александр КундуховСтремительный рост числа заболевших в Северной Осетии продолжается. Только за последние сутки коронавирус выявлен еще у сотни человек. Таким образом, общее количество больных приблизилось к 800.Резкий скачок числа заболевших в республике произошел после нарушения карантина противниками самоизоляции. Но некоторые жители республики по-прежнему легкомысленно относятся к вынужденным ограничениям."Несмотря на все наши рекомендации и увещевания, граждане республики не соблюдают меры, о которых мы говорим: без необходимости не выходить из дома, не посещать людные места. В том числе мы это связываем с несанкционированным митингом", — рассказала заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания Зарема Каболова.Оставаться дома настоятельно рекомендуют людям известные личности, политики и спортсмены. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов предостерегает своих поклонников от необдуманных действий. Отец спортсмена сейчас находится в больнице с пневмонией."Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы и, может быть, своевременно проявленная нами осторожность станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды", — написал на своей странице в Instagram Хабиб Нурмагомедов.Пока местные власти не намерены усиливать меры профилактики. Эпидемиологи говорят, что необходимо ужесточить контроль за выполнением уже существующих ограничений.В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи пациентов принимают уже месяц. Заместитель главного врача Алла Цкаева рассказала, что развернуто 428 коек, из них 229 занято. Примерно половина пациентов с подтвержденным COVID-19.Больница полностью переоборудована для лечения новой инфекции. Перед приемным отделением собирается очередь из машин скорой помощи, пациенты с подозрением на вирус поступают непрерывно. Многие, почувствовав симптомы, сами обращаются в больницу. Сейчас больных новой инфекцией принимают два самых крупных медучреждения Осетии.По словам медиков, сейчас трудно прогнозировать динамику роста заболеваемости, поэтому все специалисты готовятся к худшему сценарию развития ситуации.Автор: Александр РевуновСмена врача в отделение хирургии теперь длится 24 часа. Медики ушли на полную изоляцию вместе со своими пациентами. После того, как в Воронежской больнице скорой помощи №10 коронавирус подтвердился у 22 медработников и 45 пациентов, в клинике были введены повышенные меры безопасности. Семь профильных отделений закрыты на карантин."Обследовано 524 медицинских работника. Тяжелых больных нет. У нас есть четыре сотрудника, у которых выявлены пневмонии бессимптомно, в легкой или в среднетяжелой форме течения", — рассказал главный врач Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №10 Михаил Иванов.Первый COVID-19 нашли у медбрата из неврологического отделения. Никаких признаков заболевания у него не было. Результат получили во время планового обследования медиков из группы риска. Все контактировавшие с ним тут же сдали тест на вирус.Заболевших развезли по инфекционным стационарам Воронежа. Тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, поместили на амбулаторное лечение. На больничных койках остались пациенты без признаков заражения. Персонал переведен на круглосуточный режим пребывания в больнице.Оставшиеся отделения больницы скорой помощи продолжают работать в прежнем режиме. Больных с температурой доставляют к отдельному входу приемного отделения. Там работают врачи, сдавшие анализ и получившие отрицательный результат на коронавирус.В здании отключена даже центральная вентиляция. Каждые два часа все помещения обрабатывают дезинфекторы. Изолированным врачам передают продукты, вещи и предметы первой необходимости через шлюз. Проблем со средствами защиты в клинике нет.Уже установлен круг людей, с которыми могли контактировать инфицированные пациенты и медики. Больных с направлениями в отделение нейрохирургии пока развозят по профильным стационарам областного центра.