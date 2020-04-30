Специалисты называют эффективными меры, принимаемые в стране для борьбы с пандемией. Смертность от коронавируса в России по-прежнему одна из самых низких на сто тысяч населения. Тем не менее в регионах ситуация все еще неоднородная. Любое нарушение режима самоизоляции чревато вспышкой заболеваемости.
99 399 — это общее число инфицированных COVIDh-19 в России. По оперативным данным, суточный прирост числа заболевших существенно снизился — почти на 600 по сравнению со вчерашними показателями и составил меньше 6 процентов (5,9 процента). Эпидемиологи считают, что распространение инфекции все еще не вышло на плато. Но, судя по тенденции, ситуация будет переломлена в ближайшие дни. Более 1800 пациентов за минувшие сутки справились с болезнью. Больше 100 спасти не удалось. Специалисты называют эффективными меры, принимаемые в стране для борьбы с пандемией. Смертность от коронавируса в России по-прежнему одна из самых низких на сто тысяч населения. Тем не менее в регионах ситуация все еще неоднородная. Любое нарушение режима самоизоляции чревато вспышкой заболеваемости. О ситуации в Северной Осетии и Воронеже — репортажи наших корреспондентов — Александра Кундухова и Александра Ревунова.
Автор: Александр Кундухов
Стремительный рост числа заболевших в Северной Осетии продолжается. Только за последние сутки коронавирус выявлен еще у сотни человек. Таким образом, общее количество больных приблизилось к 800.
Резкий скачок числа заболевших в республике произошел после нарушения карантина противниками самоизоляции. Но некоторые жители республики по-прежнему легкомысленно относятся к вынужденным ограничениям.
"Несмотря на все наши рекомендации и увещевания, граждане республики не соблюдают меры, о которых мы говорим: без необходимости не выходить из дома, не посещать людные места. В том числе мы это связываем с несанкционированным митингом", — рассказала заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания Зарема Каболова.
Оставаться дома настоятельно рекомендуют людям известные личности, политики и спортсмены. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов предостерегает своих поклонников от необдуманных действий. Отец спортсмена сейчас находится в больнице с пневмонией.
"Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы и, может быть, своевременно проявленная нами осторожность станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды", — написал на своей странице в Instagram Хабиб Нурмагомедов.
Пока местные власти не намерены усиливать меры профилактики. Эпидемиологи говорят, что необходимо ужесточить контроль за выполнением уже существующих ограничений.
В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи пациентов принимают уже месяц. Заместитель главного врача Алла Цкаева рассказала, что развернуто 428 коек, из них 229 занято. Примерно половина пациентов с подтвержденным COVID-19.
Больница полностью переоборудована для лечения новой инфекции. Перед приемным отделением собирается очередь из машин скорой помощи, пациенты с подозрением на вирус поступают непрерывно. Многие, почувствовав симптомы, сами обращаются в больницу. Сейчас больных новой инфекцией принимают два самых крупных медучреждения Осетии.
По словам медиков, сейчас трудно прогнозировать динамику роста заболеваемости, поэтому все специалисты готовятся к худшему сценарию развития ситуации.
Автор: Александр Ревунов
Смена врача в отделение хирургии теперь длится 24 часа. Медики ушли на полную изоляцию вместе со своими пациентами. После того, как в Воронежской больнице скорой помощи №10 коронавирус подтвердился у 22 медработников и 45 пациентов, в клинике были введены повышенные меры безопасности. Семь профильных отделений закрыты на карантин.
"Обследовано 524 медицинских работника. Тяжелых больных нет. У нас есть четыре сотрудника, у которых выявлены пневмонии бессимптомно, в легкой или в среднетяжелой форме течения", — рассказал главный врач Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №10 Михаил Иванов.
Первый COVID-19 нашли у медбрата из неврологического отделения. Никаких признаков заболевания у него не было. Результат получили во время планового обследования медиков из группы риска. Все контактировавшие с ним тут же сдали тест на вирус.
Заболевших развезли по инфекционным стационарам Воронежа. Тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, поместили на амбулаторное лечение. На больничных койках остались пациенты без признаков заражения. Персонал переведен на круглосуточный режим пребывания в больнице.
Оставшиеся отделения больницы скорой помощи продолжают работать в прежнем режиме. Больных с температурой доставляют к отдельному входу приемного отделения. Там работают врачи, сдавшие анализ и получившие отрицательный результат на коронавирус.
В здании отключена даже центральная вентиляция. Каждые два часа все помещения обрабатывают дезинфекторы. Изолированным врачам передают продукты, вещи и предметы первой необходимости через шлюз. Проблем со средствами защиты в клинике нет.
Уже установлен круг людей, с которыми могли контактировать инфицированные пациенты и медики. Больных с направлениями в отделение нейрохирургии пока развозят по профильным стационарам областного центра.