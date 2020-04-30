Победитель Олимпийских игр 1968 года в Мехико в составе сборной СССР легкоатлет Янис Лусис скончался в возрасте 80 лет. Известно, что в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Победитель Олимпийских игр 1968 года в Мехико в составе сборной СССР легкоатлет Янис Лусис скончался в возрасте 80 лет. Известно, что в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием."Выражаем наши глубокие соболезнования семье Яниса, его друзьям, родственникам и всей легкоатлетической семье", — говорится в сообщении Латвийского союза легкой атлетики.Лусис выступал в метании копья. Помимо завоевания золотой медали Олимпиады-1968, он также становился серебряным и бронзовым медалистом Игр 1972 и 1964 годов соответственно. Кроме этого, он четырежды становился чемпионом Европы.В его активе два мировых рекорда. В 1987 году он был признан Международной ассоциацией легкой атлетики лучшим копьеметателем в истории спорта. В 2014 году был включен в Зал славы.