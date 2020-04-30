Общая сумма материального ущерба составила свыше 10 миллионов рублей...

«СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении граждан, совершивших хищения имущества на сумму свыше 10 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе следствия установлено, что злоумышленники произвели взлом оконной рамы и незаконно проникли в квартиру на первом этаже в проезде Кадомцева, где похитили имущество и денежные средства, после чего с места совершения противоправного деяния скрылись. Аналогичным образом фигуранты совершили 12 краж из квартир граждан, а также два покушения на кражу. Общая сумма материального ущерба составила свыше 10 миллионов рублей.СО ОМВД России по району Отрадное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», которое впоследствии передано в СЧ СУ УВД по СВАО.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР УВД по СВАО задержали двоих мужчин в возрасте 42 и 46 лет, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе предварительного следствия материальный ущерб частично возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28