Правонарушитель был неоднократно предупрежден о применении табельного огнестрельного оружия в случае не прекращения противоправных действий...

Инспекторы столичной ГИБДД задержали 26-летнего приезжего гражданина за неповиновение законным требованиям об остановке транспортного средства.Сотрудниками дорожно-патрульной службы для проверки документов была предпринята попытка остановки автомобиля «Хендай Солярис», однако водитель транспортного средства не остановился и попытался скрыться.В связи с этим инспекторы начали преследование иномарки. Во время движения водитель неоднократно нарушил Правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Правонарушитель был неоднократно предупрежден о применении табельного огнестрельного оружия, в случае непрекращения противоправных действий. Однако мужчина, находившийся за рулем автомобиля, на указанные требования не реагировал и продолжал дальнейшее движение.После неоднократных попыток пресечения дальнейшего движения иномарки патрульными автомобилями инспектором был произведен предупредительный выстрел вверх, но водитель вновь продолжил движение.С целью недопущения дальнейшей угрозы жизни и здоровью других участников дорожного движения на шоссе Энтузиастов инспектор дорожно-патрульной службы произвел еще несколько выстрелов в сторону транспортного средства, в результате чего у автомобиля было повреждено колесо, и он остановился.В транспортном средстве находились водитель и пассажир - приезжие из ближнего зарубежья. В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требований об остановки транспортного средства», а также 7 материалов по части 1 статьи 12.12 «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Кроме того, как в отношении водителя, так и пассажира автомобиля «Хендай», составлены материалы по части 2 статьи 3.18.1 Кодекса административных правонарушений г. Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».В отношении водителя судом избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 5 суток. Автомобиль был эвакуирован в Отдел МВД России по району Лефортово города Москвы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81