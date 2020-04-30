Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников полиции к моменту приезда врачей женщина почувствовала себя намного лучше...

«Во время несения службы по обеспечению охраны общественного порядка в вестибюле станции «Проспект Мира» столичного метро полицейские роты отдельного батальона УВД на Московском метрополитене старшие сержанты полиции Алексей Кравец и Павел Бедняков увидели женщину, которой внезапно стало плохо, и она начала терять сознание. Ее подруга, находившаяся рядом, рассказала, что они направлялись на прием к врачу в один из столичных медицинских центров, когда при сходе с эскалатора женщина почувствовала недомогание», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Сотрудники полиции, быстро оценив ситуацию и состояние женщины, незамедлительно приняли меры по оказанию ей доврачебной помощи. В этот момент пострадавшая уже была без сознания. Полицейские помогли положить ее на скамью, приподняли ноги для обеспечения необходимого кровообращения, параллельно вызвав бригаду скорой помощи.Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников полиции к моменту приезда врачей женщина почувствовала себя намного лучше и от госпитализации отказалась. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.В тот же день женщины обратились в адрес полицейских УВД на Московском метрополитене с благодарственным письмом за оказанную помощь: «Вы заслуживаете самого наилучшего: здоровья, долгих лет жизни, любви и благополучия. Пусть таких людей, как вы, будет больше».Пресс-служба УВД на ММ(495) 628-31-18