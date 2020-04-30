Злоумышленники, достав через третьих лиц копии документов компании, переоформили ее на себя, а затем пытались перевести на свой счет деньги...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в попытке хищения крупной суммы денежных средств путем мошенничества.
Ранее в территориальный отдел полиции с заявлением обратился генеральный директор транспортной компании столицы. Со слов потерпевшего, в банке, куда он пришел для открытия еще одного счета организации, ему сообщили, что он не является ее владельцем. Позже он также узнал, что неизвестные путем перевода пытались похитить деньги компании.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 39-летние приезжие. Установлено, что злоумышленники, достав через третьих лиц копии документов компании, переоформили ее на себя. После этого, имея умысел на хищение денежных средств организации, они пытались перевести около 2 миллионов рублей на свой счет. Однако фигуранты ошибившись в реквизитах, вызвали недоверие сотрудников банка, которые и приостановили операцию.
Следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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