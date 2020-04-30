Злоумышленники, достав через третьих лиц копии документов компании, переоформили ее на себя, а затем пытались перевести на свой счет деньги...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в попытке хищения крупной суммы денежных средств путем мошенничества.Ранее в территориальный отдел полиции с заявлением обратился генеральный директор транспортной компании столицы. Со слов потерпевшего, в банке, куда он пришел для открытия еще одного счета организации, ему сообщили, что он не является ее владельцем. Позже он также узнал, что неизвестные путем перевода пытались похитить деньги компании.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 39-летние приезжие. Установлено, что злоумышленники, достав через третьих лиц копии документов компании, переоформили ее на себя. После этого, имея умысел на хищение денежных средств организации, они пытались перевести около 2 миллионов рублей на свой счет. Однако фигуранты ошибившись в реквизитах, вызвали недоверие сотрудников банка, которые и приостановили операцию.Следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93