Сотрудниками полиции в ходе проведенных мероприятий по месту проживания задержанного был обнаружен предмет, конструктивно схожий с пистолетом...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г.Москве совместно с УУР ГУ МВД России по г.Москве, а также с коллегами из отдела по ВАО УФСБ России по Москве и МО, УУП ОМВД по району Гольяново задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия и наркотического средства.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Щелковском шоссе был задержан 25-летний мужчина. Сотрудниками полиции в ходе проведенных мероприятий по месту проживания задержанного был обнаружен предмет, конструктивно схожий с пистолетом ПМ, который изготовлен самодельным способом путем переделки из сигнального пистолета МР-371 отечественного производства путем замены штатного имитатора ствола и является короткоствольным, гладкоствольным огнестрельным оружием пригодным для производства выстрелов патроном калибра 9 мм. По результатам проведенных исследований установлено, что изъятый предмет пригоден для использования по своему целевому назначению.Также у задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли стеклянный флакон и пакет с неизвестным веществом, которые были направлены на исследование. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическими средствами – метилэфедроном, массой 1,03 грамма и метамфетамином (первитин), общей массой 15,67 граммов. Установлено, что задержанный незаконно приобрел наркотическое средство для личного употребления.Отделом дознания ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов» и статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73