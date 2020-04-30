В одном из районов Иркутской области — Усть-Кутском — в намеренном поджоге леса подозревают местных чиновников. Очевидцы даже сняли кадры, на которых сотрудники администрации стоят рядом с канистрами с бензином. В ситуации уже разбирается Следственный комитет.

В одном из районов Иркутской области — Усть-Кутском — в намеренном поджоге леса подозревают местных чиновников. Очевидцы даже сняли кадры, на которых сотрудники администрации стоят рядом с канистрами с бензином. В ситуации уже разбирается Следственный комитет."Пытались поджечь лес мне. Екатерина Анисимова, красавица. Тышкивский Михаил", — комментирует местный житель.В лодке — без галстуков. На этих кадрах — сотрудники администрации Усть-Кутского района Иркутской области. На канистрах с бензином сидит первый заммэра Михаил Барс. Рядом, в пуховике и босоножках — пресс-секретарь главы Екатерина Анисимова"У меня уже была фактура по лесным пожарам, мы поехали смотреть термоточки, чтобы я пресс-релиз написала", — поясняет она.Авторы ролика убеждены, что за двести километров от Усть-Кута компания приехала за другим. Чиновники якобы обливали сухую траву горючим. Среди пассажиров аэролодки оказались еще и начальник сельхозотдела районной администрации Михаил Тышкивский и специалист по ГО и ЧС Сергей Ульянов. То есть, те, кому должностными обязанностями предписано предотвращать природные пожары."У вас задание какое-то было специальное или вы приехали по собственному желанию? — Задание конечно. — Задание поджечь лес? — Нет", — из беседы с чиновниками.В местных СМИ обсуждают несколько версий инцидента. Кто-то объясняет скандал борьбой политических конкурентов. Другие предполагают: должностные лица планировали уничтожить огнём следы незаконных делянок. Обвинения серьезные — особенно на фоне введения в регионе особого противопожарного режима.Однако, в администрации Усть-Кутского района причастность сотрудников к преступлению — опровергают."Наши сотрудники, четыре человека, выехали туда по официальному распоряжению мэра Усть-Кутского района для исследований термоточек, которые появились на территории. Лодка эта бензиновая и всегда должен быть запас топлива", — пояснила Марина Косыгина, руководитель аппарата администрации Усть-Кутского муниципального образования.В Иркутской области только за сутки зафиксированы 10 новых очагов возгораний. Сейчас огнем охвачено более 6 тысяч гектаров. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева, большинство пожаров возникают из-за поджогов."Черные лесорубы", которые хотят скрыть факты незаконных рубок, будут караться вплоть до уголовной ответственности. Так как такие факты имеют место быть", — рассказал он.Иркутская область — в списке лидеров по нелегальным вырубкам древесины. Так называемые "черные лесорубы" нередко действуют под прикрытием коррумпированных чиновников. Дровосеки рубят деревья глубоко в тайге. Чаще всего, днём. А ночью, чтобы не привлекать внимание, вывозят кругляк тракторами к ближайшей дороге, где погружают на фуры. Полысевшие от пил поляны злоумышленники поджигают: прячут результат преступного бизнеса за стихией.По оценкам экспертов, из Иркутской области за границу уходит 65% всей незаконно добытой древесины. Среди браконьеров — огромная конкуренция. Уничтожив вековые породы на своих участках, "черные лесорубы" смотрят на делянки соседей. В криминальных сводках то и дело публикуют случаи вооруженных разборок между группировками.Уже известно, что на место задержания чиновников в Усть-Кутском районе выдвинулись представители Следственного комитета, прокуратуры и полиции."В Усть-Куте следователи СКР устанавливают причастность чиновника к поджогу вблизи лесополосы. По данному факту следственным отделом организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей "Покушение на превышение должностных полномочий", — проинформировала общественность Карина Головачева, старший помощник руководитель следственного управления СКР по Иркутской области.Те, кто ходил в лес не ради проверки, а со спичками — могут стать фигурантами уголовного дела.