Московский Спартак выкупит у Крыльев Советов нападающего Александра Соболева. В настоящее время Соболев арендован москвичами.

Московский "Спартак" выкупит у "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева. В настоящее время Соболев арендован москвичами.Как сообщает сайт Soccer.ru, "Спартак" решил выкупить у самарцев контракт 23-летнего нападающего. Владелец клуба Леонид Федун, генеральный директор Томас Цорн и главный тренер Доменико Тедеско довольны тем, как Соболев провел весенние матчи чемпионата России. Сумма выкупа составит 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне Александр Соболев успел сыграть три матча за "Спартак" и пока не забил ни одного мяча. В 18 встречах за "Крылья Советов" Александр отличился 10 раз.