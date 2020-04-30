На улицах увеличится количество нарядов с целью пресечения нарушений установленных ограничительных мер

Московская полиция в преддверии майских праздников напоминает, что в городе сохраняется режим повышенной готовности.На улицах увеличится количество нарядов с целью пресечения нарушений установленных ограничительных мер. Повышенное внимание будет уделено паркам и зонам отдыха, которые в настоящее время закрыты для посещения. Полицейские будут проверять цифровые пропуска у лиц, находящихся на улице. Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.Призываем вас без крайней необходимости не покидать жилище. Оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких. Отдельную благодарность выражаем гражданам, которые неукоснительно соблюдают ограничительные меры и с пониманием относятся к сложившейся ситуации.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве