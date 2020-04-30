Страны Европы изучают опыт друг друга, чтобы выработать идеальную стратегию борьбы с коронавирусом. Европейцы ищут золотую середину между слишком строгими мерами и опрометчиво ранним выходом из карантина. Последние данные о пандемии COVID-19 со всего Старого Света.

Страны Европы изучают опыт друг друга, чтобы выработать идеальную стратегию борьбы с коронавирусом. Европейцы ищут золотую середину между слишком строгими мерами и опрометчиво ранним выходом из карантина. Последние данные о пандемии COVID-19 со всего Старого Света.Многие страны в Европе еще не подобрались к пику эпидемии. Потому каждый новый случай, даже там, где их немного, разбирают в отдельности. В Болгарии новые факты — привозные, вернее, прилетевшие из Амстердама. Сейчас власти ищут всех контактировавших."Мы были бы признательны, если бы все, кто участвовал в этом полете, а это 95 человек, смогли связаться с нашими коллегами из районного отдела здравоохранения. Так мы сможем провести экспертизу", — призывает главный государственный санитарный инспектор Ангел Кунчев.В Ирландии с нарушителями карантина поступают строже. Их уже не предупреждают, а задерживают. За последние сутки в два раза больше — 76 человек. Это те, кто пытался обойти, вернее, объехать правила передвижения. Ситуация в стране сложная. Штрафуют даже за уличный спорт, если он не в твоем районе. Задержанные рассчитывали на лазейки в законах Англии и Ирландии. Не помогло."Сначала было ощущение существования пробела в этих правилах, но потом наши требования подкрепили фактическим, действующим законом о здравоохранении", — говорит комиссар полиции Дрю Харрис.Особое место в борьбе с коронавирусом в Европе — это Скандинавия. Вариант Швеции, судя по всему, начал давать сбой. Ученые разных стран анализируют открытые данные .Даже с учетом размеров стран. Дания и Финляндия, которые вводили жесткие ограничительные меры на передвижения и работу граждан, имеют лучшую статистику, чем поверившая в плюсы коллективного иммунитета Швеция.Но в Испании на этот скандинавский опыт смотрят с настороженностью. Мягко говоря. Ученые страны проводят сразу несколько исследований. Коронавирусом могут тяжело болеть не только люди с другими хроническими заболеваниями, старшего поколения, но также дети и молодежь, спортсмены, те кто вел здоровый образ жизни. Страдают почки, нервная система. Ученые высшего совета научных исследований пытаются подтвердить гипотезу. К коронавирусу может быть даже генетическая предрасположенность. И, скорее всего, поэтому болеют тяжело даже те, кто не в группе риска."Существуют небольшие генетические вариации, которые могут определять способность людей реагировать на нападения, вызванные определенными инфекциями. Мы изучим ДНК тяжелобольных пациентов инфекцией и тех, у кого легкая форма. Мы надеемся, что результаты помогут выявить тех, кто подвержен риску серьезного заболевания, поскольку именно они нуждаются в большей защите", — говорит профессор Института биомедицины высшего совета научных исследований Испании Анна Планас.Испания готовится запустить фазу "ноль" снятия карантина. На этом фоне возросшее число погибших за сутки — больше 300, как и число заболевших — больше двух тысяч, не добавляет уверенности. Эксперты считают, цифры растут из-за беспечности отдельных личностей, которые призыв "можно выйти на улицу" восприняли как "все, эпидемия кончилась"."Любая несвоевременная и неадекватная мобильность могут нанести значительный ущерб целым территориям. Контроль за передвижениями между провинциями станет важным и значимым элементом обеспечения общественного здоровья и скорого начала нормальной жизни", — говорит министр МВД Испании Марласка.Постепенный выход из карантина зависит от этих показателей. Они не взялись из воздуха. Это рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Нет успехов хотя бы в одном из пунктов — можно забыть о свободном выходе из дома до конца лета.Точные такие же сведения будут важны и для соседней Франции. Она, как и Испания, не разрешает пока даже сходить в церковь или в мечеть. Священный для мусульман месяц Рамадан проводят в молитвах онлайн. Помогают освоить технику и вести трансляцию волонтеры.Каждый из этапов будет действовать примерно две недели. И это неслучайно. Похоже на сроки заболевания, вернее, его инкубационный период. Если статистика будет улучшаться, то и следующий этап запускается. Если нет ,то придется провести работу над ошибками.А каждая ошибка — это одна человеческая жизнь. Для тех, кто не заболел и этого не видел, беда все равно кажется где-то далеко. Как на трех Канарских островах. Там не было ни одного случая вируса. Они уже готовятся открыть некоторые летние террасы. Но в этом доме престарелых чудом спасли некоторых постояльцев. О том, кого именно из соседей по комнатам в живых уже нет, Хуан Регеро и его супруга еще не знают.Но это будет не скоро. Риск заражения даже при послаблении карантина — фазе "ноль" остается. Поэтому бабушка с дедушкой пока будут в отеле. В полной изоляции даже от родственников. Пока безопаснее так.