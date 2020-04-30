Международная организация World Intellectual Property Organization, которая следит за системой выдачи патентов, опубликовала свой ежегодный отчет за 2019 год. Согласно отчету в прошлом году было подано рекордное количество заявок на патенты – 265 800, что на 5,2% больше, чем в 2018 году. Впервые Китай обогнал США по числу поданных заявок на патенты, заняв первое место.

Международная организация World Intellectual Property Organization, которая следит за системой выдачи патентов, опубликовала свой ежегодный отчет за 2019 год. Согласно отчету в прошлом году было подано рекордное количество заявок на патенты – 265 800, что на 5,2% больше, чем в 2018 году.Впервые Китай обогнал США по числу поданных заявок на патенты, заняв первое место.Всего же из стран азиатского региона было подано 52,4% от общемирового количества заявок на патенты.Ниже мы расскажем о 10 странах, в которых было подано больше всего заявок на патенты.10. НидерландыНидерланды – страна с развитой экономикой. Важную роль играет промышленность, в частности такие отрасли, как нефтехимия, электроника, машиностроение. Всего в 2019 году было подано 4 011 заявок на патенты.9. ШвецияВ современной же Швеции основная часть научно-исследовательских работ, финансируемых государством, проводится в университетах и других институтах, входящих в систему высшего образования страны. К ведущим университетам можно зачислить Уппсальский, Стокгольмский, Лундский, Каролинский институт и другие.В 2019 году было подано 4 185 заявок на патенты.8. ШвейцарияШвейцария – страна с развитой экономикой и наукой. В стране развитые такие отрасли, как фармацевтика, машиностроение и высокоточная механика. В 2019 году было подано 4 610 заявок на патенты.7. ВеликобританияВеликобритания – одна из самых развитых стран Европы, которая отличается не только развитой наукой, но также и значительным объемом инвестиций, которые вкладываются в развитие самых разных отраслей. В 2019 году было подано 5 786 заявок на патенты.6. ФранцияФранция – одна из ведущих держав в мире. Здесь развиты такие наукоемкие отрасли, как фармакология, фармацевтика, биотехнологии и другие. В 2019 году было подано 7 934 заявки на патенты.5. Южная КореяЮжная Корея – ведущая научная держава, которая ведет собственные разработки во многих областях. Прежде всего здесь развиты такие секторы, как кибербезопасность, которая актуальна для современного мира. Помимо этого в Южной Корее идут разработки в сфере робототехники и аэрокосмической отрасли. В 2019 году было подано 19 085 заявок на патенты.4. ГерманияГермания – развитая страна, которая является одним из мировых лидеров как в политической, так и экономической областях. Если говорить о научной сфере, то в Германии идут разработки по очень многим отраслям, здесь расположены ведущие мировые научные и исследовательские центры. В 2019 году было подано 19 353 заявки на патенты.3. ЯпонияЯпония — одна из лидирующих стран в области научных исследований, таких как высокие технологии, биомедицина и робототехника. Национальный бюджет НИОКР составляет $130 миллиардов, и в исследованиях задействовано почти 700 тысяч ученых. В 2019 году было подано 52 660 заявок на патенты.Японская корпорация Mitsubishi Electric Corporation заняла второе место среди компаний по числу поданных заявок на патенты – 2 661. За ней следует еще одна южнокорейская компания — Samsung Electronics, которая в 2019 году подала 2 334 заявки на патенты.2. СШАСША являются лидером в сфере научных исследований и технологических инноваций. США также стабильно удерживают лидерство по инвестициям в НИОКР. В 2019 году было подано 57 840 заявок на патенты. Американская компания Qualcomm стала крупнейшей компанией по числу поданных заявок в 2019 году в США – 2 127.1. КитайКитай стал лидером по числу заявок на патенты, обогнав США. В 2019 году было подано 58 990 заявок. Вот уже третий год подряд китайская компания Huawei возглавляет мировой рейтинг по числу поданных заявок: в 2019 году из число достигло 4 411.