Хоккейный клуб Торпедо из Нижнего Новгорода объявило о подписании нового контракта с главным тренером команды Дэвидом Немировски. 43-летний специалист продолжит свою работу в клубе в течение следующего сезона.

Хоккейный клуб "Торпедо" из Нижнего Новгорода объявило о подписании нового контракта с главным тренером команды Дэвидом Немировски. 43-летний специалист продолжит свою работу в клубе в течение следующего сезона."Мне очень нравится в Нижнем Новгороде Я здесь как дома и чувствую, что хотел бы продолжать расти вместе с командой как специалист, а команда росла вместе со мной, — приводит слова Немировски официальный сайт нижегородцев. — За два года совместными усилиями было сделано очень много. Хочется продолжать идти по намеченному пути. Впереди нас ждет большая работа".Немировски возглавляет "Торпедо" с 2018 года. За время работы в клубе из Нижнего Новгорода специалист дважды выводил "Торпедо" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.