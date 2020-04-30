Мужик напился, потянуло его на женщин. Решил пойти к одной из своих недавних знакомых. Подошел к дому - вроде похож. Поднялся на этаж - вроде там. Звонит, открывает мужик:
- Вам кого?
- Наташу.
- Извините, здесь такие не живут.
Он в непонятках выходит из подъезда, обходит вокруг дома. Смотрит вроде теперь правильно. Поднимается, опять тот же мужик:
- Вам кого?
- Наташу.
- Я же вам сказал, здесь нет Наташи.
Он опять спускается, обходит вокруг дома, заходит. Открывает опять тот же самый мужик. Пьяный, ошалело:
- Наташа здесь живет?.
- Сколько Вам говорить! Здесь не живет никакая Наташа!
- Зато ты, я смотрю, везде живешь!
еще анекдот!