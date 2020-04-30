30.04.2020

2020-04-30 17:35:06

Товары 13 наименований подорожали во Владимирской области

При этом за минувшую неделю на 4 продуктовых наименования цены снизились.

Больше всего цены увеличились на лук, морковь, огурцы и яблоки, сообщил Владимирстат.

А вот куриная продукция (мясо и яйца) стали на пару-тройку процентов дешевле.