Последствия пьяного дебоша, устроенного Александром Кокориным и Павлом Мамаевым еще в 2018 году, до сих пор не дают покоя футболистам. Так, выяснилось, что телеведущая Ольга Ушакова требует от ..

Последствия пьяного дебоша, устроенного Александром Кокориным и Павлом Мамаевым еще в 2018 году, до сих пор не дают покоя футболистам. Так, выяснилось, что телеведущая Ольга Ушакова требует от спортсменов компенсацию за повреждение ее автомобиля во время потасовки.По данным , иск подан на сумму 300 тысяч рублей. Уточняется, что из-за дебоширов у машины было разбито стекло, а салон испорчен следами крови.