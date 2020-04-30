В научном журнале Science Advances опубликовано любопытная статья о лечении тяжелой формы коронавируса. Исследователи поделились новыми результатами.

В научном журнале Science Advances опубликовано любопытная статья о лечении тяжелой формы коронавируса. Исследователи поделились новыми результатами.Чтобы подавить вызванные коронавирусом гипервоспалительные реакции в тканях организма, исследователи использовали наночастицы. Предварительно в них добавили лекарственные препараты сквален и аденозит.Исследователи поместили наночастицы в молекулу альфа-токоферола. Это андиоксидант – разновидность витамина Е, сообщает портал "Рамблер".В итоге ученые смогли уменьшить показатели основного провоспалительного цитокина. Через четыре часа положительные изменения наблюдались почти во всех органах, в том числе в легких. На данный момент эксперимент провели только на грызунах.На 30 апреля число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 106 тысяч. За последние сутки выявлено более семи тысяч случаев заражения COVID-19, из них три тысями – в Москве.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об отмене каратина из-за коронавируса в России. Выход из ограничительных мер будет постепенным, сказал представитель Кремля в интервью RTVI.Президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно. Такие же сроки установили власти Москвы. До 5 мая правительство должно подготовить поэтапный план отмены ограничительных мер из-за , также разрабатывается дорожная карта по восстановлению экономики.30 Апр 2020 в 1:05 PDT