Обо всех фактах подготовки или совершения противоправных действий коррупционной направленности граждане могут сообщить в полицию.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями либо иное незаконное использование гражданином своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды.Подразделениями УМВД России по Владимирской области в текущем году задокументировано более 30 коррупционных преступлений, в том числе, по ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ст.291.2 (мелкое взяточничество).Оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД России по Владимирской области напоминает: перед законом отвечает не только тот, кто получает взятку, но и тот, кто взятку дает или от чьего имени взятка передается взяткополучателю. В прошедшем году на территории региона документировались факты дачи взяток должностным лицам органов внутренних дел.В феврале в Киржачском районе местный житель пытался дать взятку в сумме 2000 рублей инспектору ДПС, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Аналогичные факты пресечены сотрудниками полиции в Петушинском, Александровском, Собинском районах. Таким образом граждане хотели избежать ответственности за административное правонарушение. В отношении всех нарушителей закона возбуждены уголовные дела.В марте текущего года сотруднику ГЭБиПК ОМВД по Суздальскому району один из предпринимателей предложил взятку в сумме 15 000 рублей за «решение вопроса о прекращении проверки» по факту незаконной продажи табачной продукции. Сотрудник полиции предупредил гражданина о том, что его действия противоправны, однако, предприниматель от своих намерений не отказался. В установленном порядке полицейский проинформировал дежурную часть. Следственными органами в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.Уголовным кодексом Российской Федерации за взятку предусмотрено наказание как в виде крупного штрафа, так и в виде лишения свободы на длительный срок.При наличии определенных условий к разряду коррупционных относятся преступления, предусмотренные ст.160 УК РФ (присвоение или растрата). Одно из таких преступлений задокументировано сотрудниками полиции в январе текущего года в Селивановском районе. По версии следствия, экс-начальница одного из отделений связи, используя служебное положение, присвоила более 40 000 рублей. В совершении аналогичного преступления, выявленного сотрудниками ЭБиПК, обвиняется жительница Ковровского района. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкцией инкриминируемой обвиняемым статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.Управление МВД России по Владимирской области напоминает: обо всех фактах подготовки или совершения противоправных действий коррупционной направленности граждане могут сообщить по следующим телефонам:- дежурная часть УМВД: 8 (4922) 37-43-08 (круглосуточно);- дежурный УЭБиПК УМВД: 8 (4922) 32-46-48 (круглосуточно);- телефон доверия УМВД: 8 (4922) 35-40-49 (круглосуточно);- телефон оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД: 8 (4922) 32-47-76 (для обращения по вопросам компетенции службы собственной безопасности, в том числе заявительской информацией о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел);- горячая линия Общественной палаты РФ "Стоп, коррупция!": 8-800-700-8-800 (круглосуточно).