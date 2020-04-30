На лечении в больнице в Коммунарке находятся 540 пациентов. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко. У 532 пациентов диагноз пневмония, коронавирус подтвержден у 337.

На лечении в больнице в Коммунарке находятся 540 пациентов. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.У 532 пациентов диагноз "пневмония", коронавирус подтвержден у 337. В отделении реанимации находятся 49 человек, 26 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По словам доктора, большая часть тех, кто находится в реанимации, — это люди старше 61 года.За сутки в больницу поступили 70 человек.По последним данным, в России зафиксировано 99399 случае заболевания COVID-19. Из них 972 человека скончались. Самая сложная ситуация по-прежнему в Москве — более 50 тысяч случаев, 546 человек умерли.