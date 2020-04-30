Информационный центр Национального контртеррористического комитета сообщил о введении режима КТО в Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области.
Информационный центр Национального контртеррористического комитета сообщил о введении режима КТО в Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области.
В Чкаловском районе Екатеринбурга на месте ликвидации трех бандитов, готовивших теракты, были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, передает РИА Новости.
Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области проинформировала, что в настоящее время режим контртеррористической операции снят.